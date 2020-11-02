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Рубрика: Общество

Как студенты-старшекурсники подменяют учителей из зоны риска

Текст: Ксения Колесникова
В московские школы на работу вышли студенты педагогических вузов и колледжей. Часть из них проходят практику, ассистируют в классе, в то время как учителя старше 65 лет подключаются к уроку онлайн. Но есть и ребята, которые полноценно заменяют преподавателей, находящихся в зоне риска. Как проходит рабочий день студента-педагога? Своим опытом поделилась студентка 5 курса института филологии МПГУ Анна Балашова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Вчера меня официально трудоустроили в школе №1336. Заменяю педагога, который временно не сможет вести уроки, - рассказала она. - Включилась очень быстро: помогли опытные коллеги. Рассказали о школе, о ребятах, дали все материалы и календарно-тематический план. На его основе я уже сама - как самостоятельный учитель - составила собственный план уроков. Теперь веду русский язык у 6-9-х классов.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
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Анна признается: учителем мечтала стать с детства, по примеру бабушки-русиста. И уже в девятом классе девушка начала подрабатывать репетитором. Сначала занималась с малышами. Потом, когда только поступила в вуз, подтягивала по программе ребят постарше. А в последние годы готовит учеников к ЕГЭ, причем очень успешно.

- Когда нашей группе предложили поучаствовать в проекте "Учитель на замену", я сразу записалась добровольцем. В самой школе прошла собеседование: директор интересовался моим опытом. Его у меня достаточно - занимаюсь со школьниками уже семь лет, - говорит Анна. - Но главное, что вместо разовых подработок я теперь вышла на полный рабочий день. Мне дали хорошую ставку - 24 урока в неделю.

Но и пары в вузе у студентки 5 курса никто не отменял. Как их можно совмещать при такой нагрузке? Анна признается: главное - грамотно составить расписание. Уроки в школе идут с утра. Пары в МПГУ проходят онлайн, но начинаются только в три часа дня, продолжаются до вечера. Конечно, одновременно проверять "домашку" у детей и делать ее самой - тот еще квест. Но у девушки все получается.

Как студенты-тьюторы будут вести уроки в школе

- Уроки веду онлайн, но сама при этом нахожусь в школе. Все-таки я молодой специалист, и в кабинете чувствую себя увереннее, - говорит Анна. - На экране передо мной 20 ребят: разбираем сегодня с ними сложные предложения. На первых уроках в онлайне присутствует и опытный педагог. Смотрит, как я справляюсь, но не вмешивается. Сложность в том, что по санитарным нормам ребенок не должен сидеть слишком долго без отрыва от монитора. Поэтому материал приходится давать максимально сжато, и получается такой "концентрат" из учебника. Но планов, как сделать уроки интереснее, у меня полно.

Студентка признается, главный плюс программы - это не только хорошая практика, но и зарплата, и реальный педагогический стаж. Анна думает остаться в этой школе и после выпуска, работать с 5-9 классами.

Кстати

В столице в связи с пандемией из 55 тысяч учителей около 1000 находятся на больничном и не могут вести уроки. 1300 педагогов старше 65 лет или с хроническими заболеваниями проводят занятия удаленно, находясь дома. В помощь им - специальный сервис "Учитель на замену". Подать заявку в нем может любой директор школы. Подходящего кандидата (студента или педагога дополнительного образования) специалисты московского департамента образования и науки ему подберут в течение трех часов.

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