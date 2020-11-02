Липецкий облсовет начал работу над бюджетом на будущий год

Проект главного финансового плана на 2021-2023 годы представила депутатам администрация Липецкой области.

Сейчас материал - а это более двух тысяч листов - сканируют для размещения на сайте областного Совета и рассылки депутатам. Законопроект направят также в управление Минюста, прокуратуру и Контрольно-счетную палату региона.

- Перед тем как бюджет будет вынесен на сессию, мы проведем публичные слушания, законопроект также обсудят все профильные комитеты облсовета. В то же время я призываю всех активных, неравнодушных жителей нашей области высказать свои предложения, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. - Несмотря на сложную экономическую обстановку бюджет-2021 сохранит социальную направленность. Обязательства перед жителями области должны быть выполнены.

Согласно проекту доходы региона в 2021 году превысят 62,8 миллиарда рублей, расходы достигнут 64,6 миллиарда. Предполагаемый дефицит бюджета Липецкой области составит один миллиард 746 миллионов рублей.

Проект бюджета в ближайшие дни разместят на сайте облсовета в рубрике "Законодательная деятельность" (в раздел "Бюджет"). Основные параметры документа опубликуют на страницах "Липецкой газеты".