Мигранты ограбили в Москве женщин на 300 тысяч рублей

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что в полицию поступили заявления от 32-летней и 60-летней женщин. Они сообщили, что на улице Свободы к ним сзади подошли двое неизвестных, ударили их, вырвали из рук сумки с личными вещами, деньгами и документами, после чего скрылись с места происшествия. Общий материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Грабителей задержали оперуполномоченные ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве. Одного - в столичном аэропорту, другого - на Тушинской улице. Ими оказались 28-летний и 29-летний приезжие из ближнего зарубежья.

Полицейские уже установили причастность одного из подозреваемых к совершению аналогичного преступления на территории района Покровское-Стрешнево.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.