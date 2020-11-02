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02.11.2020 14:48
Рубрика: Общество

Первое отделение психосоматических расстройств открылось в Москве

Текст: Любовь Проценко

В Москве открылось первое отделение психосоматических и соматоформных расстройств на базе дневного стационара в филиале №4 Психиатрической клинической больницы №13, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы. На прием к специалисту сюда можно попасть без направления, предварительно записавшись на консультацию по телефону или по направлению врача из поликлиники. Специализированная помощь доступна москвичам с тревожно-депрессивным расстройством, ипохондрическим расстройством, а также с соматизированным соматоформным расстройством, с дисфункцией нервной системы: кардионеврозом, вегетососудистой дистонией, синдромом раздраженного кишечника, синдромом гиперактивного мочевого пузыря и другими заболевниями.
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Большое внимание уделяется терапии средовым воздействием. С этой целью в отделении создается и поддерживается определенный микроклимат взаимодействия пациентов между собой, пациентов с персоналом, и введен спектр мероприятий, не вписывающихся в категорию ЛФК и трудотерапии для дополнительной поддержки, сплачивания и адаптации пациентов. Ольга Степанова, заведующая Филиалом № 4 ПКБ №13 рассказала:

- Отличительной особенностью медико-реабилитационной программы в новом отделении является активное, добровольное и осознанное участие пациента в процессе собственного излечения. Такой подход многократно повышает эффективность лечения, но налагает на пациента определенные обязательства: своевременность и правильность приема назначенных препаратов; посещение всех назначенных занятий и процедур по расписанию; предоставление специалистам обратной связи по ходу лечения, его эффективности и результативности. Данный уровень личностной ответственности предполагает достаточную степень психической сохранности.

Основной задачей является лечение причины, а не следствия заболевания. Лечебный подход состоит в умеренном применении психофармакотерапии, наряду с активным использованием нелекарственных методов, таких как психологические, психотерапевтические, социально-психологические, физиотерапевтические.

Отделение психосоматических и соматоформных расстройств рассчитано на одновременную медико-психологическую реабилитацию 50 человек в условиях дневного стационара. Это пациенты непсихотического профиля, без соматических заболеваний в стадии декомпенсации, не имеющие зависимостей, без признаков острого психического расстройства и без явно выраженного когнитивного снижения.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону:8(499) 175-03-15, с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00.

Адрес: г. Москва, ул. Зеленодольская 15 к.4, филиал №4 Психиатрической клинической больницы №13.

Помощь доступна всем желающим от 18 лет, имеющим регистрацию в Москве.

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