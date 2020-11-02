Пожар на газовом складе в Москве потушен

Крупный пожар в газовом хранилище на юге Москвы ликвидирован. Об этом сообщается на канале МЧС России в Telegram.

По последним данным, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС отметили слаженную и грамотную работу пожарных в опасных условиях.

Пожар произошел в понедельник днем в ангаре на улице Газопровод. Было слышно несколько взрывов. В результате возгорания строение, где хранились баллоны с газом, обрушилось.