Трое участников Солнцевской ОПГ предстанут перед судом

На скамью подсудимых сядут три члена Солнцевской преступной группировки и два их соучастника. Всех этих граждан обвиняют в похищении жителя столицы и вымогательстве.

- У нас завершено расследование уголовного дела в отношении Руслана Маматкулова, Андрея Козлова, Ильдара Салахотдинова, Дмитрия Сосновского и Александра Гладкова. Они обвиняются в похищении человека "группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, из корыстных побуждений", а еще в вымогательстве "под угрозой применения насилия и с применением насилия, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору". Плюс к этому незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления столичного СК Юлия Иванова.

Следствие установило, что днем 22 октября 2019 года пятеро соучастников в интересах своей знакомой, проживающей на Мичуринском проспекте в Москве, похитили жителя столицы. Несчастного держали в офисе на западе Москвы. За освобождение бандиты требовали, чтобы пленник отказался от претензий к даме, которая ему была должна.

Но похищенному повезло: он смог сам освободиться, после чего сразу же обратился в полицию.

Следователи столичного СК вместе с сотрудниками ФСБ смогли найти и задержать всех похитителей и их помощников.

Во время обыска у Маматкулова были обнаружены и изъяты два пистолета и многочисленное количество боеприпасов.

В СК говорят, что собрали достаточно доказательств. Прокуратура с этим согласна и утвердила обвинительное заключение. Дело отправили в Никулинский районный суд Москвы.