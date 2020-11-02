Село Преображеновка на окраине Липецкой области шестой год подряд признается самым благоустроенным в России. По вечерам на всех восьми улицах загораются светодиодные фонари, вдоль реки Смородинки устроена набережная с променадом и детскими площадками, а весной на десятках клумб и газонах распускаются тысячи тюльпанов - их разводят в школьной теплице. Школьники плавают в бассейне с гидромассажем, малыши спешат в нарядный детсад, а здешнее варенье из черники продается в столичных гастрономических бутиках.

Еще 20 лет назад село считалось неперспективным и попало даже в грустный документальный фильм о вымирающих деревнях. В 2011 году самый маленький в Липецкой области муниципалитет возглавил Анатолий Попов - он вырос в Преображеновке, работал учителем и директором школы. Первым делом новый глава включился в региональную программу "рубль на рубль": к потраченным на улучшение жизни деньгам область добавляет столько же, а иногда и больше. Так в селе появилась новая школа взамен сгоревшей, спорткомплекс, фельдшерский пункт, бассейн и газоны с клумбами.

"Если не воровать, то и при нулевом бюджете можно многое сделать. Сложнее всего было переломить общественное сознание, привить односельчанам стремление жить в чистоте и уюте", - говорит Попов. В 2018 году он возглавил Добровский район, а на его место пришла Лариса Емельянова. Село ей досталось не только благоустроенное, но и сознательное. Хозяйки соревнуются в красоте палисадников, пенсионерки ревниво следят за пунктуальностью мусоровоза: пахучих контейнерных площадок в Преображеновке нет, вынесенные к обочине мешки подбирает машина. Сельсовет участвует во всевозможных конкурсах и программах, зарабатывая деньги на новые улучшения.