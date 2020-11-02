Станцию МЦД-2 "Печатники" интегрируют с городским транспортом

Подземный тоннель, конкорс и два наземных пешеходных перехода строят на новой станции МЦД-2 "Печатники" для интеграции с городским транспортом. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе, строительство идет в условиях плотной городской застройки и без остановки движения поездов. По принципу "сухие ноги" станция Печатники будет соединена с одноименными станциями Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий столичного метрополитена и остановками наземного городского транспорта.

Новая инфраструктура улучшит транспортную доступность для жителей района, а также обеспечит безопасный транзит из одной стороны города в другую.

- В настоящее время железнодорожные строители приступили к монтажу металлических конструкций конкорса, который станет частью трехуровневого вестибюля. Для удобства пассажиров здесь будет сформирована безбарьерная среда: на подъем и спуск установят эскалаторы и лифты. От вестибюля в сторону Люблинской улицы, остановкам городского транспорта будут вести подземный и наземный переходы, - рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Для перехода в сторону Шоссейной улицы и станций метрополитена строится наземный переход с двумя выходами, которые также оборудуют эскалаторами и лифтами.

Кроме того, завершается возведение двух платформ длиной по 250 метров. Их оборудуют навесами на всю длину, современной навигацией и освещением. Общая площадь новой станции "Печатники" составит 4,5 тыс. кв. м. Завершить работы планируется в 2021 году.