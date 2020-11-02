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02.11.2020 17:53

В Калуге провели конкурс на замещение должности Городского Головы

2 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Городского Головы Калуги. В заседании приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель председателя Городской Думы Александр Иванов, председатели комитетов Городской Думы.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

На конкурс были поданы две заявки: временно исполняющим полномочия Городского Головы Дмитрием Денисовым и начальником ГБУ КО "Мосальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных" Алексеем Баталовым.

Фото: Калужская городская Дума
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Члены комиссии провели индивидуальные собеседования с кандидатами. Претенденты представили свои программы развития экономики города, социальной сферы и городского хозяйства.

Также члены комиссии оценили достоверность и полноту представленных кандидатами документов. Представленные документы соответствуют всем нормативным требованиям. Решение о назначении на пост Городского Головы будет принято Городской Думой.

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