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Текст:   Александр Мелешенко 
12:58 02.11.2020

В Москве через эскроу-счета продали рекордное число новостроек

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Столичное управление Росреестра в сентябре зарегистрировало 5 224 договора участия в долевом строительстве с использованием эскроу-счетов - цифра оказалась сразу в 2,2 раза больше, чем месяцем ранее. Кроме того, сентябрьский показатель побил прошлый, мартовский рекорд, когда таких ДДУ было 3,2 тысячи. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Майданов.

Фото: iStock
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По его словам, речь идет о ДДУ как на обычные квартиры, так и нежилые помещения. По итогам 9 месяцев этого года договоров с использованием эскроу-счетов зарегистрировали почти 24 тысячи - это 34% от всех ДДУ, оформленных в этом году на первичном рынке недвижимости.

Напомним, эскроу-счета были внедрены летом прошлого года. Они призваны не допустить появления новых обманутых дольщиков. Деньги покупателя квартиры в строящемся доме переводятся не застройщику, как раньше, а на банковский эскроу-счет, где хранятся до передачи дольщику ключей от готового жилья. Однако многие жилые комплексы еще достраиваются по старым правилам.

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