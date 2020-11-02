В Москве через эскроу-счета продали рекордное число новостроек

Столичное управление Росреестра в сентябре зарегистрировало 5 224 договора участия в долевом строительстве с использованием эскроу-счетов - цифра оказалась сразу в 2,2 раза больше, чем месяцем ранее. Кроме того, сентябрьский показатель побил прошлый, мартовский рекорд, когда таких ДДУ было 3,2 тысячи. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Майданов.

По его словам, речь идет о ДДУ как на обычные квартиры, так и нежилые помещения. По итогам 9 месяцев этого года договоров с использованием эскроу-счетов зарегистрировали почти 24 тысячи - это 34% от всех ДДУ, оформленных в этом году на первичном рынке недвижимости.

Напомним, эскроу-счета были внедрены летом прошлого года. Они призваны не допустить появления новых обманутых дольщиков. Деньги покупателя квартиры в строящемся доме переводятся не застройщику, как раньше, а на банковский эскроу-счет, где хранятся до передачи дольщику ключей от готового жилья. Однако многие жилые комплексы еще достраиваются по старым правилам.