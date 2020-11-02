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02.11.2020 / 13:41
Текст: Сергей Бабкин

В Москве камеры начнут штрафовать за непристегнутый ремень

Камеры на столичных дорогах скоро начнут автоматически выписывать штрафы за непристегнутый ремень, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Выявлять это нарушение умеют восемь камер. "Ловить" они будут не только за непристегнутый ремень, но и за пользование телефоном за рулем. Причем не важно, разговаривали вы или чатились в мессенджерах - все равно нарушение.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
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"Мозг" всей этой системы - нейросеть, которая с февраля училась отличать разговаривающего по телефону от почесавшего ухо. Пока функция тестировалась, штрафы не выписывались. Но уже скоро "письма счастья" начнут приходить.

К постановлению будет прилагаться фотодоказательство. Лицо водителя будет размыто, это нужно для сохранности персональных данных. Оригинал материалов будет в ГИБДД. Во время обжалования можно будет ознакомиться с доказательствами. Штраф за непристегнутый ремень - 1 тысяча рублей, за использование телефона за рулем - 1,5 тысячи. Все спорные случаи будут трактоваться в пользу водителя.

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