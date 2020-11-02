В Москве пройдет восьмая "Ночь искусств"

3 и 4 ноября в Москве пройдет восьмая культурно-образовательная акция "Ночь искусств".

Культурная жизнь столицы налаживается, но эпидемиологическая обстановка в городе не позволяет вернуться к публичным мероприятиям. Поэтому Департамент культуры столицы будет проводить "Ночь искусств - 2020" в формате онлайн как праздник постепенного возрождения столичной культуры и искусства. Это даст возможность москвичам и гостям города приобщиться к искусству в полном объеме, ведь девиз акции по-прежнему остается неизменным: "Искусство объединяет!".

Организаторы праздника собрали лучших артистов и коллективы, создали специальные музыкальные и художественные проекты, а также дополнили программу новыми именами, представив ее на едином портале.

Не пропустите в "Ночь искусств": квизы и квесты, перформансы и музыкальные эксперименты, современные арт-пространства и необычные виртуальные путешествия, а также видео интервью с известными деятелями российской культуры, онлайн-дискуссии с медийными персонами, лекции, мастер-классы и кинопремьеры. Полную программу акции можно посмотреть на сайте. В эту "Ночь" даже самый неподготовленный зритель найдет себе мероприятие по душе.