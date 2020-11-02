В Москве снизился прирост новых случаев коронавируса за неделю

В столице подтверждено 4796 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Темпы роста новых выявленных случаев и госпитализаций в городе значительно замедлились. Если две недели назад прирост за семь дней составлял 20% по новым случаям и 14% по госпитализациям, то за последнюю неделю эти показатели снизились до -0,7% и 1,9% соответственно. То есть общее число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую.

По возрастным категориям заболевшие распределились следующим образом: 45,2% - пациенты от 18 до 45 лет; 29,6% - от 46 до 65 лет; 12,3% - дети; 9,6% - от 66 до 79 лет; 3,3% - старше 80 лет.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В оперативном штабе напомнили о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.