Новости

В Северной Европе ужесточили карантинные мероприятия 12:06
У главы Челябинска диагностировали пневмонию 12:00
Швеция пригласила полячек на бесплатные аборты 11:40
Число жертв землетрясения в Турции достигло 83 11:34
Трое участников Солнцевской ОПГ предстанут перед судом 11:30
Киев экстрадирует в США воевавшего на Донбассе американца 11:27
Депутат оценила идею возмещения затрат за тесты на коронавирус 11:26
В Москве снизился прирост новых случаев коронавируса за неделю 11:10
В Канске уволили заведующую детсадом, откуда сбежал ребенок 11:10
Курс евро превысил 94 рубля впервые с 2014 года 11:08
Создатели "Тихого места" экранизируют "Буку" Стивена Кинга 11:03
В Подмосковье убили предпринимателя Владимира Маругова 10:51
У одного из сенаторов выявлен коронавирус 10:47
Станцию МЦД-2 "Печатники" интегрируют с городским транспортом 10:43
Умер итальянский актер Джиджи Пройетти 10:12
Опубликована видеозапись эмоций Квята после Гран-при Эмилии-Романьи 10:09
Вузы Башкирии решили перейти на дистанционное обучение 10:04
Соучастника экс-мэра Челябинска взяли под стражу в зале суда 09:55
В Москве пройдет восьмая "Ночь искусств" 09:52
Прокуратура Ямала начала проверку по факту аварии на газопроводе 09:47
Пушков: Украина упустила шанс на повышение уровня жизни 09:45
"Очки Леннона" на Алтае вошли в топ необычных памятников России 09:40
Сноуден решил получить российское гражданство 09:35
В подпольной нарколаборатории обнаружили 2 килограмма наркотиков 09:25
Думу Екатеринбурга перевели на "удаленку" из-за вспышки COVID-19 09:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2020 11:10
Рубрика: Общество

В Москве снизился прирост новых случаев коронавируса за неделю

Текст: Любовь Проценко

В столице подтверждено 4796 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
За сутки в России подтверждено 18 257 случаев COVID-19 в 84 регионах

Темпы роста новых выявленных случаев и госпитализаций в городе значительно замедлились. Если две недели назад прирост за семь дней составлял 20% по новым случаям и 14% по госпитализациям, то за последнюю неделю эти показатели снизились до -0,7% и 1,9% соответственно. То есть общее число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую.

По возрастным категориям заболевшие распределились следующим образом: 45,2% - пациенты от 18 до 45 лет; 29,6% - от 46 до 65 лет; 12,3% - дети; 9,6% - от 66 до 79 лет; 3,3% - старше 80 лет.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В оперативном штабе напомнили о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин дал поручения по развитию Арктики
Число жертв землетрясения в Турции достигло 83
В первом туре президентских выборов в Молдавии побеждает Майя Санду
Пушков: Украина упустила шанс на повышение уровня жизни
Интервью директора ФССП Дмитрия Аристова "Российской газете". Главное
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии