В Подмосковье убили предпринимателя Владимира Маругова

В Московской области неизвестные убили предпринимателя Владимира Маругова, сообщает "Интерфакс". В ГСУ СК региона подтвердили сам факт убийства, не называя фамилии погибшего.

Преступление было совершено под Истрой в домовладении бизнесмена, которому принадлежали несколько предприятий мясной промышленности.

В момент, когда преступники ворвались на частную территорию, мужчина и его жена находились в бане. Бандиты связали супругов и стали требовать деньги. В какой-то момент женщине удалось вырваться и убежать, после чего она обратилась в полицию.

Когда оперативники прибыли к дому, предприниматель уже был убит. В него выстрелили из арбалета. Оружие было брошено на месте преступления. Убийцы скрылись на машине, которую затем бросили в одной из деревень поблизости.

Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.