В подпольной нарколаборатории обнаружили 2 килограмма наркотиков

Лаборатория была оборудована в Домодедово, в деревянной постройке, установленной на арендованном участке в микрорайоне Барыбино.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что хозяин купил прекурсоры, присадки - в общем, все, что требуется для производства синтетических наркотиков.

Задержали производителя - 23-летнего жителя Майкопа - сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Домодедово.

В помещении сотрудники полиции обнаружили 57 канистр с прекурсорами и 7 полимерных пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, общей массой более 2 килограммов. По результатам химического исследования установлено, что в двух изъятых пакетах находится наркотическое средство - мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Фигуранту уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.