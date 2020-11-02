За год энергоблок № 7 НВ АЭС выработал 8 млрд кВтч электроэнергии

1 мая 2019 года энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) был включен в сеть и выдал первые 240 МВт электроэнергии в единую энергосистему страны. А 31 октября 2019 года он был сдан в эксплуатацию. Это событие стало одним из ключевых в атомной энергетике России.
"Включение в сеть энергоблока № 7 произошло на 12 дней раньше запланированного срока, а ввели мы его в эксплуатацию на 30 суток раньше. Всё это позволило Нововоронежской АЭС достичь небывалого показателя по выработке электроэнергии в 2019 году - больше 21 млрд кВт*ч, что составило 10% от выработки всех АЭС России", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.
Энергоблок № 7 стал третьим в серии энергоблоков подобного типа, построенных в России. Первый - головной энергоблок №6 НВ АЭС - был пущен в 2016 году. Второй - на Ленинградской АЭС-2 в 2017 году.
Ввод энергоблока № 7 НВ АЭС в эксплуатацию повысил суммарную мощность атомной станции в 1,5 раза. Дал импульс для развития экономики Воронежской области, увеличил валовый региональный продукт (ВРП) и пополнил бюджет региона за счет налога на имущество в 2020 году более чем на 1 млрд рублей.