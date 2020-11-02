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02.11.2020 12:38

За год энергоблок № 7 НВ АЭС выработал 8 млрд кВтч электроэнергии

За год безопасной, надежной и безаварийной работы инновационный энергоблок № 7 поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 выработал 8 млрд 082 млн кВт*ч электроэнергии. А с момента пуска объем выработанной электроэнергии составил 10 млрд 504 млн кВт*ч. Это сопоставимо с количеством электроэнергии, которое потребляет один малый высокотехнологичный город, подобный Нововоронежу, почти за 150 лет.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

1 мая 2019 года энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) был включен в сеть и выдал первые 240 МВт электроэнергии в единую энергосистему страны. А 31 октября 2019 года он был сдан в эксплуатацию. Это событие стало одним из ключевых в атомной энергетике России.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Включение в сеть энергоблока № 7 произошло на 12 дней раньше запланированного срока, а ввели мы его в эксплуатацию на 30 суток раньше. Всё это позволило Нововоронежской АЭС достичь небывалого показателя по выработке электроэнергии в 2019 году - больше 21 млрд кВт*ч, что составило 10% от выработки всех АЭС России", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Энергоблок № 7 стал третьим в серии энергоблоков подобного типа, построенных в России. Первый - головной энергоблок №6 НВ АЭС - был пущен в 2016 году. Второй - на Ленинградской АЭС-2 в 2017 году.

Ввод энергоблока № 7 НВ АЭС в эксплуатацию повысил суммарную мощность атомной станции в 1,5 раза. Дал импульс для развития экономики Воронежской области, увеличил валовый региональный продукт (ВРП) и пополнил бюджет региона за счет налога на имущество в 2020 году более чем на 1 млрд рублей.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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