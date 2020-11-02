ЗАГСы Подмосковья ввели ограничения по числу гостей на регистрации брака

Подмосковные ЗАГСы перешли на новый режим работы. Теперь посетителей будут обслуживать только по предварительной записи на портале госуслуг или по телефону. Ограничительная мера вводится на период обострения ситуации с коронавирусом.

Как сообщила начальник главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова, для получения свидетельств о рождении или смерти регистрироваться не нужно. Эта услуга будет оказываться в обычном режиме. Также Филатова подчеркнула, что на число гостей, которые могут присутствовать на торжественной церемонии регистрации брака в ЗАГСе, пока будет ограничиваться. На регистрации могут присутствовать не более 10 человек - и все они обязаны быть в масках и перчатках.