Жителей Европейской России ноябрь порадует теплом

С понедельника, второго ноября, в центре Европейской России и на северо-западе региона начнется потепление. Дневные температуры превысят двузначную отметку, рассказали в Гидрометцентре страны.

"Европейская Россия находится под влиянием области высокого давления. Теплые воздушные массы будут переносить тепло. Комфортно будет не только в центре Европейской России, но и в Санкт-Петербурге", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

На юге Европейской России наблюдается полоса высокого давления, осадков там не ожидается и солнечно. В центре Европейской части дневные температуры превысят нормы сразу на пять-семь градусов. Передышку погода на этой неделе даст и жителям азиатской части страны.

Так же синоптик отметил, что прошедший октябрь в Москве оказался самым теплым за весь период метеонаблюдений. Меньше нормы выпало и осадков за месяц.