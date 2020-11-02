Экс-замглавы приморской полиции получил штраф за мошенничество

Экс-замглавы УМВД по Приморскому краю - начальник следственного управления Илья Шамратов предстал перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

По версии следствия, с 2013 по 2017 годы он незаконно собирал деньги с сотрудников. Они получали их как разовую премию и дополнительную материальную помощь. Таким образом, пострадали 27 человек, а ущерб превысил 12 миллионов рублей. Кроме того, в 2014 году полицейский незаконно получил удостоверение ветерана боевых действий, благодаря чему за три года получил более 80 тысяч рублей.

Приморский краевой суд признал Шамратова виновным и оштрафовал его на 250 тысяч рублей. Кроме того, он не сможет в течение трех лет занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления.