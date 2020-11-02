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02.11.2020 12:07
Рубрика: Общество

На Дальнем Востоке началась Всероссийская перепись населения

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

В трех дальневосточных регионах - Хабаровском крае, ЕАО и Чукотском АО - стартовала досрочная перепись населения.

В Хабаровском крае переписная кампания стартовала в одном из отдаленных районов - имени Полины Осипенко.

"С 1 по 30 ноября учет жителей будут проводить в шести населенных пунктах. Переписчики выполняют работу с соблюдением всех мер санитарной безопасности", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: iStock
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В течение месяца перепись пройдет в шести селах. Местных жителей попросят ответить на 23 вопроса, в том числе про пол, возраст, наличие детей, образование и так далее. Собранные данные обработает Хабаровскстат.

Как уточняет ТАСС, в Еврейской автономии посчитают жителей населенных пунктов Новый и Теплые Ключи. А на Чукотке перепись будет проходить везде, кроме Анадыря и поселка Угольные Копи.

Основной этап Всероссийской переписи населения в России намечен на 1-30 апреля 2021 года, но в ряде труднодоступных населенных пунктов она началась еще 1 октября. В Росстате уверяют, что пандемия коронавируса не отразится на качестве и не увеличит стоимость проведения кампании.

В регионах Общество Соцсфера Демография Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Еврейская АО ДФО Чукотский АО Всероссийская перепись населения 2021 года

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