На Камчатке ощутили пятибалльное землетрясение

В понедельник утром на Камчатке зарегистрировали землетрясение силой четыре - пять баллов. Эпицентр залегал в горной местности Усть-Камчатского района, в 31 километре к северо - востоку от Усть-Камчатска.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, особо сильно подземные толчки ощутили жители села Крутоберегово. Сейчас рабочие группы осматривают здания. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

"Организованно взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами", - говорится на сайте ведомства.