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02.11.2020 05:38
Рубрика: Общество

На Сахалине найдена амуниция японских солдат времен боев 1945 года

Текст: Ольга Журман

На острове Сахалин в районе 50-й параллели в местах кровопролитных боев в августе 1945 года членами объединения "Авиапоиск" найдены амуниция, фрагменты противогазов, подсумков, поясных ремней, плащ-палаток, пряжки к ремням и прочие вещи, принадлежавшие японским солдатам.

Фото: instagram.com/aviapoisk_dfo
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Членами объединения были обследованы участки японской обороны на высотах Плешивая, Верблюд и в предполье вдоль рек Малая Гнилуша и Гильзовка. поисковики проверяли ходы сообщения, стрелковые ячейки, все складки местности. Там и были найдены снаряжение и предметов вооружения неприятеля.

Все предметы передадут в областной музейно-мемориальный комплекс "Победа". Останков солдат ни японской, ни советской армии не обнаружено.

50-я параллель острова была сухопутной границе между СССР и Японией и там шли наиболее ожесточенные бои. Укрепрайон защищали более пяти тысяч солдат императорской армии. В сражениях 1945 года погибли около 2,5 тысячи воинов с обеих сторон.

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