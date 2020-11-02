На Сахалине найдена амуниция японских солдат времен боев 1945 года

На острове Сахалин в районе 50-й параллели в местах кровопролитных боев в августе 1945 года членами объединения "Авиапоиск" найдены амуниция, фрагменты противогазов, подсумков, поясных ремней, плащ-палаток, пряжки к ремням и прочие вещи, принадлежавшие японским солдатам.

Членами объединения были обследованы участки японской обороны на высотах Плешивая, Верблюд и в предполье вдоль рек Малая Гнилуша и Гильзовка. поисковики проверяли ходы сообщения, стрелковые ячейки, все складки местности. Там и были найдены снаряжение и предметов вооружения неприятеля.

Все предметы передадут в областной музейно-мемориальный комплекс "Победа". Останков солдат ни японской, ни советской армии не обнаружено.

50-я параллель острова была сухопутной границе между СССР и Японией и там шли наиболее ожесточенные бои. Укрепрайон защищали более пяти тысяч солдат императорской армии. В сражениях 1945 года погибли около 2,5 тысячи воинов с обеих сторон.