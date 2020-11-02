Региональным властям запретили устанавливать на местах "сухой закон"

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил запрет региональным властям устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя в питейных заведениях вплоть до введения "сухого закона" на отдельных территориях.

Местные власти могут ограничивать розничную продажу алкоголя. Но вводить запреты в кафе и барах - нельзя. Фото: Reuters

Поводом для судебного разбирательства стали строгие меры были введены в Республике Саха (Якутия). Региональный закон отвел на продажу алкоголя по всей республике 6 часов в сутки: с 14 до 20 часов. Исключение сделано только для торговли спиртным в ресторанах, а также магазинов дьюти-фри. Зато бары, кафе и буфеты по всей республике после 20 часов не могут наливать ничего крепче чая.

При этом на территориях отдельных населенных пунктов республики вообще разрешено устанавливать полный запрет на розничную продажу алкоголя. А раз разрешено, то запреты вводились.

Как подчеркивают местные власти, нередко инициатива перекрыть алкогольный кран исходит от самих жителей. Начиналось все в маленьких удаленных поселениях с населением в 200 - 300 человек. Решение обратиться к региональным властям ввести в поселке "сухой закон" принималось на общих сходах, причем практически единогласно.

Затем идея стала овладевать крупными селами и даже райцентрами. Впрочем, там уже единогласия не было. Хотя на сходах набиралось достаточное число голосов, чтобы добиться введения режима трезвости.

В период самоизоляции режим запретов в республике временно был расширен на большее число территорий. Но потом дополнительные ограничения были отменены.

Сторонники трезвых мер рассказывают, что там, где водку объявили товаром нон грата, снизилось число пьяных преступлений и в целом обстановка стала более здоровой. Заядлых выпивох в большинстве случаев уже не перевоспитать, и они, конечно, найдут, пусть и не без труда, чем промочить горло. Зато дети не будут расти в обстановке, когда спиртное льется рекой.

Впрочем, есть аргументы и против. Самый весомый из них: процедура изгнания водки из баров сегодня не соответствует федеральному закону. Поэтому одно из коммерческих обществ обратилось в суд и выиграло процесс.

Как сообщили в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции, судебная коллегия по административным делам согласилась с нижестоящим судом, "признавшим недействующим региональный закон в части установления дополнительных ограничений при реализации алкогольной продукции".

Как пояснила адвокат Юлия Казанцева, региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи спиртного в общепите. Иными словами, бары и кафе должны оставаться местами, где можно выпить горячительного в любое время, пока заведение открыто.

"Проблема борьбы с пьянством и алкоголизмом является одной из приоритетных задач государства в сфере защиты общественной нравственности, - говорит Юлия Казанцева. - Особо остро вопрос встал в период самоизоляции, когда злоупотреблений алкоголем стало больше. На фоне употребления алкоголя начался рост преступности. Несомненно, в период повышенной готовности необходим запрет на продажу алкоголя".

При этом она подчеркивает, что такие ограничения являются потрясением для алкогольного бизнеса.

"Возможно, региональным властям необходимо предусмотреть возможность включения такого бизнеса в категории пострадавших от коронавируса отраслей", - полагает адвокат.

В свою очередь член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отмечает, что жесткие ограничения в сфере оборота алкоголя еще никогда не приводили к положительным результатам.

"Легальный алкогольный рынок вообще и в РФ, в частности, находится под правовым контролем. Контролируются объемы и качество продукции. Изготовитель и продавец в случае проблем с качеством могут быть подвергнуты уголовному преследованию и привлечены к ответственности. Причем отследить цепочку в случае отравления продукцией контролирующим органам и правоохранителям достаточно легко, - говорит она. - В случае введения жестких ограничений практически сразу появляется нелегальный рынок алкоголя. Зачастую продукция частных "самогонщиков" не соответствует даже минимальным требованиям безопасности. Само сырье для изготовления такой "живой воды" оставляет желать лучшего. Да и в случае массовых отравлений обнаружить первичный источник крайне сложно".

Кстати, как отмечают эксперты, в Якутии после введения ограничений выросла не только нелегальная торговля, но и стали разливаться по рюмкам суррогаты и различная гадость, в том числе косметика на спирту. К тому же еще со времен "сухого закона" в США известно, что такие запреты - золотая жила для бутлегеров.

"Вместо жестких ограничений в России выбрана другая стратегия - изменение отношения к употреблению алкоголя, создание "культуры потребления", смещение потребления в сторону качественного легкого алкоголя. К сожалению, такая политика не может принести быстрых результатов. Это вопрос стратегии, и результаты ожидаются только в перспективе. Хотя, как отмечают эксперты, даже примерно за 5-10 лет реализации такой государственной стратегии уже виден некоторый эффект, - говорит Мария Спиридонова. - Ограничения есть, но они не тотальные". По словам Марии Спиридоновой, действующие на федеральном уровне акты имеют социальную направленность и ограничивают продажу алкоголя в определенных местах и в определенное время.

Депутат Курского городского собрания Дмитрий Гулиев полагает, что регионам стоит дать больше прав в данном вопросе.

Нередко за "сухой закон" единогласно голосуют сами жители поселков. Но ограничения приводят к росту нелегального товара сомнительного качества

"Я подобные инициативы поддерживаю, - сказал он. - Надо понимать, что речь идет не о предприятиях общепита, а о розничной торговле, что несколько меняет дело в контексте вопроса ущемления интересов бизнеса. Также важно помнить, что, как правило, подобные решения, связанные с полным запретом на продажу, затрагивают небольшие населенные пункты. То есть на сходах граждане самостоятельно принимают соответствующее решение. Все это было актуально и до пандемии коронавируса. Сейчас же эта мера особенно органично вписывается в политику борьбы с распространением инфекции и вполне может точечно применяться. Хотя, конечно, ко всему надо подходить с умом и находить баланс между интересами экономики и здоровьем людей".