Новости

В московском метро ввели скидки на проезд 08:30
В Хабаровском крае осудили создателей крупной нарколаборатории 08:24
На Ямале случился разрыв и пожар на газопроводе 07:59
Платный тест на коронавирус предложено сделать бесплатным 07:49
Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в Москве 07:05
Опросы показали лидерство Байдена в четырех ключевых штатах 07:02
Россия выпустит новые ракетные двигатели на экспорт в 2022 году 06:19
Новые ограничения из-за COVID-19 начали действовать в Германии 06:10
На Сахалине найдена амуниция японских солдат времен боев 1945 года 05:38
Тайфун на Филиппинах унес жизни десяти человек 05:37
СМИ: Принц Уильям переболел коронавирусом весной 05:15
Комедия "Ведьмы" возглавила прокат в России и СНГ в выходные 04:50
В Приморье 130 женщин с COVID-19 родили здоровых малышей 04:49
Назван неожиданный положительный эффект от пандемии коронавируса 04:30
Полеты в Японию возобновились из Владивостока 04:15
Более миллиона жителей Нью-Йорка проголосовали досрочно на выборах 03:55
Глава ВОЗ ушел на самоизоляцию 03:27
Нефть марки Brent подешевела до 36 долларов за баррель 03:06
Россияне стали меньше потреблять оливки 03:00
Вильфанд: Нынешняя зима будет холоднее прошлогодней 02:50
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73 человек 02:36
Состояние актера Джиджи Пройетти резко ухудшилось на фоне коронавируса 02:09
В Египте потоки воды смыли с трассы междугородний автобус 02:05
Жителей Европейской России ноябрь порадует теплом 02:01
Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к коронавирусу 01:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
02.11.2020 08:24
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае осудили создателей крупной нарколаборатории

Текст: Артем Красиков (Хабаровск)

В районе имени Лазо Хабаровского края осудили организаторов одной из крупнейших на Дальнем Востоке лабораторий по производству синтетических наркотиков.

Фото: МВД РФ
Под Москвой житель Екатеринбурга пытался сбыть 10 кг наркотиков

Известно, что супружеская пара из Якутии купили по поддельным документам за три миллиона рублей ферму, стоящую вдалеке от населенных пунктов. В производстве им помогал 27-летний родственник.

"Лаборатория была оснащена самым современным оборудованием, рефрижераторами, вытяжками, дорогостоящими респираторами и комбинезонами для личной защиты. Во время обыска изъято более 25 килограммов наркотиков и более 3,5 тонн химических веществ", - сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ДФО.

Из имеющихся материалов преступники могли изготовить 400 килограмм запрещенных веществ - около миллиона разовых доз. Свой товар злоумышленники распространяли с помощью курьеров, как на Дальнем Востоке, так и в западных регионах России.

38-летнего организатора приговорили к семи годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельник осужден на пять лет и семь месяцев лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении еще троих участников банды продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Якутия Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Интервью директора ФССП Дмитрия Аристова "Российской газете". Главное
Четырехдневная рабочая неделя началась в России
Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к коронавирусу
Новые ограничения из-за COVID-19 начали действовать в Германии
Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в Москве
Мошенники придумали новый способ облегчить кошелек доверчивых водителей
Видео
Видео
В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей