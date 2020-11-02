В Хабаровском крае осудили создателей крупной нарколаборатории

В районе имени Лазо Хабаровского края осудили организаторов одной из крупнейших на Дальнем Востоке лабораторий по производству синтетических наркотиков.

Известно, что супружеская пара из Якутии купили по поддельным документам за три миллиона рублей ферму, стоящую вдалеке от населенных пунктов. В производстве им помогал 27-летний родственник.

"Лаборатория была оснащена самым современным оборудованием, рефрижераторами, вытяжками, дорогостоящими респираторами и комбинезонами для личной защиты. Во время обыска изъято более 25 килограммов наркотиков и более 3,5 тонн химических веществ", - сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ДФО.

Из имеющихся материалов преступники могли изготовить 400 килограмм запрещенных веществ - около миллиона разовых доз. Свой товар злоумышленники распространяли с помощью курьеров, как на Дальнем Востоке, так и в западных регионах России.

38-летнего организатора приговорили к семи годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельник осужден на пять лет и семь месяцев лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении еще троих участников банды продолжается.