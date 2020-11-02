В Якутии за день четыре человека погибли в гаражах от выхлопных газов

В Якутии в течение одного дня обнаружены тела четырех человек, погибших в гаражах предположительно от выхлопных газов заведенных автомобилей.

Трагедии произошли в Намском и Сунтарском районах. В обоих случаях, как сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК России, предварительной причиной гибели людей является воздействие угарных газов работающих двигателей автомобилей.

На территорию республики пришли зимние холода. Если прежде машины легко заводились после ночной стоянки во дворах, теперь прогревать их надо в гаражах. Однако не все автолюбители при этом помнят об основных правилах безопасности.

В Сунтарском районе погибли супруги - мужчина 1984 года рождения и 30-летняя женщина. В Намском районе при аналогичных обстоятельствах в салоне автомобиля Toyota обнаружены тела двух женщин - 1969 и 1976 годов рождения.

По обоим случаям проводятся проверки, назначены экспертизы. Но еще до получения заключений экспертов следственный орган опубликовал простые рекомендации, в которых обозначены наиболее вероятные причины трагедий: открывать ворота гаража, прогревая двигатель, и глушить машину сразу после того, как заехали в гараж.