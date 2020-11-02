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Рубрика: Общество

В Приморье 130 женщин с COVID-19 родили здоровых малышей

Текст: Анна Бондаренко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С апреля 2020 года Владивостокский родильный дом №1 принимает беременных женщин с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. За это время здесь приняли 148 родов, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

По словам и.о. главного врача медучреждения Светланы Сагайдачной, за полгода через роддом прошли 360 беременных женщин с акушерской патологией. Из них 148 родили здесь своих малышей, в том числе 136 жительниц края с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Все эти дети здоровы.

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"Чтобы мама не заразила новорожденного, врачам приходится сразу же после рождения разлучать их - счет идет на секунды. Если мама больна коронавирусом, то встреча с новорожденным наступит только после полного ее выздоровления. Психологически для женщины это очень тяжелый этап, но все понимают, что здоровье малыша важнее, поэтому готовы потерпеть", - рассказала руководитель учреждения, отметив, что в последние три недели нагрузка на медперсонал заметно выросла.

Это связано с быстрым ростом общего количества случаев COVID-19 в крае. Если три недели назад в крае ежедневно регистрировали в районе 100 случаев, то в последние дни их количество приблизилось к 200, а за последние сутки составило уже 202. Общее количество заболевших превысило 15 тысяч.

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