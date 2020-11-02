На приморском заводе у 18 рабочих из КНР нашли COVID-19

В Приморье у 18 граждан КНР, работающих на судостроительном комплексе "Звезда" в городе Большой Камень, диагностирован коронавирус.

Зараженные экстренно доставлены в больницу Находки. Все контактировавшие с заболевшими изолированы и направлены на тестирование, сообщает "Интерфакс".

Все 18 человек - представители АО "КККС" (China Communications Construction Company) - госкорпорации КНР, занимающаяся проектированием и строительством портов и портового оборудования. Эта корпорация является партнером приморского ССК.