Детская музыкальная академия стран СНГ и Балтии пройдет в Самаре

Десятая Детская музыкальная академия стран СНГ и Балтии Юрия Башмета пройдет с 5 по 9 ноября в Самаре и городах Самарской области.

В этом году из-за пандемии коронавируса академия впервые пройдет в новом формате. Вместо традиционного июня - ноябрь. Вместо живых мастер-классов - онлайн-трансляции. Это единственная возможность для талантливых ребят из стран СНГ и Балтии принять участие в мастер-классах. Приехать в этот раз в Самару смогут не все.

"Занятия в музыкальной академии сродни спортивным сборам. Принцип тот же: юные участники съезжаются и в течение недели проходят очень плотную целенаправленную подготовку. Только в нашем случае - это музыкальные занятия, творческие встречи, мастер-классы", - говорит Юрий Башмет.

Сама возможность провести юбилейную академию, несмотря на все трудности, - это уже больше достижение, убежден маэстро.

Директор академии Дмитрий Гринченко отметил, что каждый год ее мастер-классы собирают полные залы в Самаре и городах Самарской области, а в этом году, благодаря онлайн-трансляциям, их смогут увидеть еще больше детей и педагогов.

"Иногда у нас спрашивают: "А чему можно научиться за неделю?" Но у академии другие цели: мы хотим, чтобы талантливые ребята увидели ориентиры, к которым следует стремиться, расширили свой кругозор, почувствовали уверенность в своих способностях. Что касается педагогов - они участвуют в мероприятиях академии с не меньшим удовольствием, чем дети", - сказал он.

В этом году впервые в рамках академии пройдут занятия по целому ряду новых специальностей: к струнным и деревянным духовым инструментам добавились труба, валторна и народные инструменты.

Среди педагогов академии - ведущие профессора из России и стран Европы, в том числе заведующие кафедрами профильных музыкальных учебных заведений. Такие, как народный артист СССР Юрий Башмет (альт), Гаррет МакЛернон (флейта, Великобритания), заслуженный артист России Андрей Кузнецов (валторна), Евгений Финкельштейн (гитара), Александр Тростянский (скрипка), Андрей Горбачев (балалайка) и многие другие.