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02.11.2020 17:59
Рубрика: Экономика

Рождение таблетки

Как изготавливают арепливир - первый российский препарат от коронавируса
Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
До конца года саранский завод "Биохимик", где выпускается арепливир - первый российский препарат от коронавируса, получивший постоянную регистрацию, - готов полностью покрыть потребности внутреннего рынка в новом лекарстве.

…Для того чтобы заглянуть в "святая святых" завода, всю одежду придется оставить в "грязной зоне". Телефон разрешают взять с собой, предварительно обработав дезинфицирующим средством. Защитный костюм, спецочки, респиратор… "Как выдерживаем в таком облачении целую смену? Да ничего, привыкли, - пожимают плечами сотрудники. - Хотя летом, в жару, конечно, приходится тяжело".

Фото: РИА Новости
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- По большому счету, мы находимся в операционной. Только люди за стеклом оперируют с механизмами, - поясняет исполнительный директор завода Дмитрий Земсков. - Здесь рождается таблетка.

На первой стадии исходное сырье - субстанция и вспомогательный материал - загружают в сушилку-гранулятор. Порошок начинает бурно "кипеть". К нему добавляют раствор склеивающего вещества. Затем прессовка, сушка паром, опудривание, перетирание в специальной мельнице до однородной массы - как мелкий речной песок. Эта смесь движется по загрузочному бункеру, превращаясь в кремового цвета таблетки, которые на заключительном этапе пакуются в блистеры. По новым правилам на каждую упаковку наносится индивидуальный QR-код.

Свое название арепливир получил потому, что блокирует репликацию (размножение) вируса в клетке человека. Его применение позволяет сократить срок заболевания до четырех дней. В основу положен фавипиравир, созданный в начале нулевых в Японии для лечения лихорадки Эбола.

- Фавипиравир - это наименование молекулы, из которой производится средство. Японцы произвели этот препарат и запатентовали метод производства, а не саму молекулу. Принципиальное отличие нашего лекарства - в технологии получения субстанции, - поясняет Дмитрий Земсков. - Почему это средство не использовалось раньше? Наверное, просто не было потребности. Ведь Флеминг тоже изобрел пенициллин еще в 1920-м, а массовый выпуск начался 22 года спустя…

Фото: ТАСС
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По словам собеседника, эффективность нового препарата, который отпускается по рецепту, он испытал на себе, когда сам заболел коронавирусом.

- Температура исчезла после приема первой дозы. На пятый день вернулось обоняние. Через две недели тесты ПЦР показали отрицательный результат. Никаких других средств я не использовал, - делится руководитель завода. - Поэтому сегодня мы с уверенностью говорим: лекарство от COVID-19 есть, оно работает, остановить пандемию возможно. Это тот самый свет в конце туннеля. Мы готовы производить ежемесячно до миллиона упаковок арепливира. Он будет выпускаться 24 часа в сутки семь дней в неделю. Также увеличиваем мощности по другим наименованиям - антибиотикам, противовирусным препаратам.

По большому счету, мы находимся в операционной. Только люди за стеклом оперируют с механизмами: здесь рождается таблетка

На заводе говорят, что спрос на эту группу лекарств вырос по сравнению с докоронавирусным периодом вдвое. Пандемия заставила перестроить деятельность предприятия в соответствии с текущими нуждами медицины. Однако о прекращении работы над другими перспективными продуктами, в частности, отечественными антибиотиками нового поколения, речи не идет...

- Совсем наоборот! - заверяет собеседник. - Сейчас начался новый этап - мы начали вкладываться в разработку, активно вводить собственные оригинальные препараты. Безусловно, пандемия подтолкнула этот процесс. Мы получили возможность зарегистрировать свои новинки в разы быстрее. Кстати, за пять лет на 100 процентов обновили линейку лекарств на заводе.

На выходе из "грязной зоны" сотрудников проверяет бдительный контролер с помощью специального устройства, захватить с собой упаковку-другую таблеток не получится.

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