Сотрудники Росгвардии спасли людей из горящего дома

В поселке Новоорск Оренбургской области сотрудники гайского межрайонного отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии во время патрулирования райцентра на улице Рабочей увидели клубы дыма, вырывавшиеся из окон квартиры на первом этаже двухэтажного жилого дома.

В пресс-службе Россгвардии рассказали, что сообщив о происшествии в пожарную охрану, прапорщик Алмат Уркумбаев и сержанты Мират Арыстангалиев и Данила Жарков приступили к эвакуации жильцов. Через оконные проемы правоохранители вывели на улицу людей, находившихся в горевшей квартире.

В опасности оставались и жильцы квартиры, расположенной над очагом возгорания. В подъезде было сильное задымление, не дававшее без риска для здоровья людей провести их эвакуацию. Росгвардейцы заметили проезжавший мимо автомобиль с раздвижной лестницей, закрепленной на багажнике, и обратились к водителю за помощью. Приставив лестницу, они эвакуировали со второго этажа четырех жильцов, среди которых оказался 12-летний мальчик.

Прибывший на место происшествия пожарный расчет ликвидировал возгорание. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электропроводки.