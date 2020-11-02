В Башкирии подросток погиб после аварии на угнанной у родителей машине

В Туймазинском районе 2 ноября в результате аварии погиб 15-летний подросток.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Башкирии, авария произошла ранним утром на 1290-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По одной из версий, юноша вместе с 12-летним приятелем решил покататься по городу на родительском автомобиле Renault Sandero. Вначале подростки, действительно, ездили по городу, но затем, со слов 12-летнего участника этих событий, решили испытать возможности машины на федеральной трассе. 15-летний водитель разогнал автомобиль до 160 километров в час и, не справившись с управлением, наехал на дорожное ограждение. Иномарка опрокинулась.

Обоих школьников привезли в больницу, но спасти жизнь девятикласснику врачам не удалось.

- По данному факту начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.