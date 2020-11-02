В Губернской думе обсудили перспективы принятия закона о защите капиталовложений

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области приняло участие в заседании "круглого стола", организованном комитетом Самарской губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

Заседание было посвящено обсуждению федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации". Помимо членов комитета в мероприятии приняли участие в очном и онлайн форматах представители органов исполнительной власти Самарской области, Общественной и Торгово-промышленной палат региона, Клуба Директоров Самарской области, Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, а также руководители предприятий региона.

Совместно с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области Агентство по привлечению инвестиций в лице исполнительного директора Сергея Никитина выступило с докладом о перспективах реализации Федерального закона в регионе, в том числе касательно потенциальных инвестиционных проектах в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

В ходе заседания участники обсудили актуальные вопросы поддержки инвестиционной активности в текущих макроэкономических условиях, сложившийся на сегодня опыт других регионов и отдельных муниципальных образований Самарской области по реализации положений Федерального закона, состоялся обмен мнениями.

Подводя итоги, председатель комитета Самарской губдумы по бюджету Габибулла Хасаев подчеркнул, что состоявшееся обсуждение - начало большой совместной работы для того, чтобы Самарская область наиболее полно использовала возможности, предоставленные федеральным законом "О защите и поощрении капиталовложений в РФ".