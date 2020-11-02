В Перми пристав встретился с должником под видом покупателя автомобиля

Жительница города Добрянка Пермского края оказалась должна кредиторам и налоговым органам более 270 тысяч рублей. Но добровольно погашать долг женщина не спешила, в результате чего судебным приставам пришлось открыть в отношении нее несколько исполнительных производств.

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, в собственности у должницы находился японский внедорожник, но женщина тщательно скрывала свое имущество от судебных приставов, поясняя, что найдет на него покупателей сама и таким образом рассчитается с кредиторами.

Автомобиль удалось найти на одной из торговых интернет-площадок, где было размещено объявление о его продаже. Связавшись с гражданкой под видом потенциального покупателя, сотрудник ФССП договорился о времени и месте осмотра транспортного средства. В назначенный день "покупатели" в погонах встретились с должницей.

Женщина была обескуражена таким исходом дела. Через несколько дней, не дожидаясь принудительной реализации транспортного средства, она изыскала необходимую сумму и полностью погасила свой долг.