В Самаре ученые нашли способ диагностики рака по капле крови

Ученые Самарского университета имени С. П. Королева и Самарского государственного медуниверситета нашли способ выявления рака и других заболеваний методом рамановской спектроскопии крови, сообщает РИА Новости со ссылкой на научный журнал Journal of Raman Spectroscopy.

Тогда как на привычные лабораторные исследования требуются часы, то такой способ позволяет в течение нескольких минут получить результат биопсии, причем на портативном оборудовании. Это существенно снижает стоимость диагностики.

Ученые ставят диагноз с помощью оптических технологий, когда свет обменивается энергией с молекулами анализируемого вещества. Спектральные показатели анализируются с помощью математической модели. Это позволяет установить конкретный тип молекул и их концентрацию в крови, а это дает возможность поставить точный диагноз.

Как объяснил доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко, свет может вступать во взаимодействие с биологическими молекулами, и если знать, как именно происходит это взаимодействие, то можно по одной капле крови отследить, как меняется состав организма и увидеть развитие болезни.

Такой способ диагностики может применяться при проведении массовых скрининговых обследований, чтобы быстро выявлять людей с начальной стадией серьезного заболевания. Также таким образом можно отслеживать состояние пациентов, которые проходят лечение - биопсия мгновенно покажет улучшение или ухудшение жизненных показателей.