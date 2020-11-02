В Ульяновской области начал работу Центр дистанционного образования

Центр дистанционного образования начал свою работу в Ульяновской области. 30 октября ульяновский губернатор Сергей Морозов осмотрел созданную ресурсную площадку.

"Совместно с министерством просвещения и воспитания Ульяновской области прорабатываем вопрос, чтобы родители самостоятельно могли выбрать форму обучения для ребенка: с учителем в классе, или из дома в формате онлайн. В нынешних условиях такое решение будет оптимальным. Однако в этом направлении нужна серьезная подготовительная работа. В свою очередь, родители должны понимать, что дистанционное образование имеет ряд особенностей. Сегодня проверил, как ведется создание единого регионального Центра дистанционного образования. Ресурсная площадка заработала в Инженерном лицее N102 и будет взаимодействовать со всеми муниципалитетами как методическая база. Сейчас важно накопить опыт использования этого нового для всех формата как педагогам, так и семьям, - сказал глава региона.

Данная ресурсная площадка начнет работать в несколько этапов. С сегодняшнего дня в нем будет оказываться методическая помощь педагогам, обучающимся, родителям при организации дистанционного обучения. В дальнейшем планируется проведение мониторинга и анкетирования родителей, определение количества школьников, желающих получать обучение удаленно в течение всего следующего года. Последним шагом развития центра станет организация в набранных классах полноценного ведения образовательной деятельности в дистанционной форме. Реализация заключительного этапа начнется только со следующего учебного года.

"Мы провели анкетирование среди родителей и по его результатам сделали вывод, что в регионе есть небольшая потребность в организации дистанционного обучения. В ресурсном центре планируется создать интернет-платформу, где будут собраны материалы уроков, тесты, презентации, а также возможность участия в онлайн-уроках по отдельному расписанию, заранее согласованному как с педагогами, так и со школьниками и их родителями. Кроме того, к функциям данного центра будет относиться консультационная работа педагогов по сопровождению дистанционного обучения", - рассказала министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова.

По информации профильного ведомства, в региональном анкетировании приняло участие более 36 тысяч респондентов, из них - родителей школьников 1-4 классов - 47,6%, 5-9 классов - 47,8%, 10-11 классов - 3,98%. По результатам опроса, например, на вопрос об использовании онлайн-ресурсов для подготовки и выполнения домашнего задания 69,6% родителей дали положительный ответ. Также большинство опрошенных отметили, что при получении самостоятельного задания и поддержки обратной связи с педагогами чаще всего используют социальные сети, родительские чаты в мессенджерах, на втором месте - живое общение с педагогом, на третьем - электронный журнал, дневник. Кроме того, на вопрос по выбору формы обучения только 27,6% опрошенных высказались за то, чтобы перейти на дистанционную форму, оставшаяся часть хотят продолжить обучение очно.

Наиболее популярной платформой, которой пользуются при подготовке к урокам и выполнении домашних заданий была названа площадка Учи.ру.