В Ульяновской области начал работу Центр дистанционного образования

Новости

В Британии разработан моментальный тест для определения COVID-19 13:33
Путин поручил разработать новый законопроект по физкультуре 13:30
Якубович рассказал о самом дорогом подарке в истории "Поля чудес" 13:25
В ГД внесли законопроект о выплатах по уходу за пожилыми 13:23
Через сервис "Поступи в вуз онлайн" смогут подавать документы целевики 13:22
В Минске на "Лістападе" покажут 120 фильмов из 50 стран 13:18
Врач рассказала, что кроме COVID-19 может вызвать потерю обоняния 13:10
В пострадавший от взрыва дом в Челябинске начали возвращаться жильцы 13:01
В Москве через эскроу-счета продали рекордное число новостроек 12:58
Бывший хоккеист "Спартака" Игорь Мусатов осужден на четыре года колонии 12:58
В Коми возбудили дело о пожаре на нефтешахте 12:49
Миронов предложил расширить полномочия ФАС для борьбы с ростом цен 12:45
Песков: Торжественного приема 4 ноября не будет 12:41
Стало известно о выемке документов в минсельхозе Дагестана 12:22
Инфекционист: Пик заболеваемости коронавирусом наступит через месяц 12:19
На приморском заводе у 18 рабочих из КНР нашли COVID-19 12:11
В Северной Европе ужесточили карантинные мероприятия 12:06
У главы Челябинска диагностировали пневмонию 12:00
Швеция пригласила полячек на бесплатные аборты 11:40
Число жертв землетрясения в Турции достигло 83 11:34
Трое участников Солнцевской ОПГ предстанут перед судом 11:30
Киев экстрадирует в США воевавшего на Донбассе американца 11:27
Депутат оценила идею возмещения затрат за тесты на коронавирус 11:26
В Москве снизился прирост новых случаев коронавируса за неделю 11:10
В Канске уволили заведующую детсадом, откуда сбежал ребенок 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2020 12:55
Рубрика: Общество

В Ульяновской области начал работу Центр дистанционного образования

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Центр дистанционного образования начал свою работу в Ульяновской области. 30 октября ульяновский губернатор Сергей Морозов осмотрел созданную ресурсную площадку.
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

"Совместно с министерством просвещения и воспитания Ульяновской области прорабатываем вопрос, чтобы родители самостоятельно могли выбрать форму обучения для ребенка: с учителем в классе, или из дома в формате онлайн. В нынешних условиях такое решение будет оптимальным. Однако в этом направлении нужна серьезная подготовительная работа. В свою очередь, родители должны понимать, что дистанционное образование имеет ряд особенностей. Сегодня проверил, как ведется создание единого регионального Центра дистанционного образования. Ресурсная площадка заработала в Инженерном лицее N102 и будет взаимодействовать со всеми муниципалитетами как методическая база. Сейчас важно накопить опыт использования этого нового для всех формата как педагогам, так и семьям, - сказал глава региона.

Фото: Правительство Ульяновской области
Ульяновская область присоединилась к бренду "Сделано в России"

Данная ресурсная площадка начнет работать в несколько этапов. С сегодняшнего дня в нем будет оказываться методическая помощь педагогам, обучающимся, родителям при организации дистанционного обучения. В дальнейшем планируется проведение мониторинга и анкетирования родителей, определение количества школьников, желающих получать обучение удаленно в течение всего следующего года. Последним шагом развития центра станет организация в набранных классах полноценного ведения образовательной деятельности в дистанционной форме. Реализация заключительного этапа начнется только со следующего учебного года.

"Мы провели анкетирование среди родителей и по его результатам сделали вывод, что в регионе есть небольшая потребность в организации дистанционного обучения. В ресурсном центре планируется создать интернет-платформу, где будут собраны материалы уроков, тесты, презентации, а также возможность участия в онлайн-уроках по отдельному расписанию, заранее согласованному как с педагогами, так и со школьниками и их родителями. Кроме того, к функциям данного центра будет относиться консультационная работа педагогов по сопровождению дистанционного обучения", - рассказала министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова.

Фото: Правительство Ульяновской области
Ульяновская область стала второй в ПФО по социально-экономическому развитию

По информации профильного ведомства, в региональном анкетировании приняло участие более 36 тысяч респондентов, из них - родителей школьников 1-4 классов - 47,6%, 5-9 классов - 47,8%, 10-11 классов - 3,98%. По результатам опроса, например, на вопрос об использовании онлайн-ресурсов для подготовки и выполнения домашнего задания 69,6% родителей дали положительный ответ. Также большинство опрошенных отметили, что при получении самостоятельного задания и поддержки обратной связи с педагогами чаще всего используют социальные сети, родительские чаты в мессенджерах, на втором месте - живое общение с педагогом, на третьем - электронный журнал, дневник. Кроме того, на вопрос по выбору формы обучения только 27,6% опрошенных высказались за то, чтобы перейти на дистанционную форму, оставшаяся часть хотят продолжить обучение очно.

Наиболее популярной платформой, которой пользуются при подготовке к урокам и выполнении домашних заданий была названа площадка Учи.ру.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

Главное сегодня

Мишустин дал поручения по развитию Арктики
Курс евро превысил 94 рубля впервые с 2014 года
Число жертв землетрясения в Турции достигло 83
В первом туре президентских выборов в Молдавии побеждает Майя Санду
Пушков: Украина упустила шанс на повышение уровня жизни
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии