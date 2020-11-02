28 объектов водоснабжения реконструируют в Приангарье до 2024 года

В рамках федерального проекта "Чистая вода" в населенных пунктах Иркутской области до 2024 года предстоит построить и реконструировать 28 объектов водоснабжения.

До конца этого года проблема с питьевой водой в Баяндае будет решена. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

- Обеспечение всех жителей Иркутской области питьевой водой соответствующего качества - приоритетная задача регионального правительства. Мы обязательно продолжим ее решение в тех территориях, где есть такая необходимость, - отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Несмотря на обилие поверхностных источников в Иркутской области, проблема обеспечения жителей региона доброкачественной питьевой водой уже много лет остается одной из самых актуальных и социально значимых.

Первый проект - водовод в поселке Харик Куйтунского района - был успешно реализован в 2019 году: три тысячи сельских жителей стали пользоваться водой, отвечающей всем санитарным нормам. Общая протяженность сети составила 13,9 километра. Тогда же была начата реализация еще двух проектов по строительству систем водоснабжения - в поселках Залари и Баяндай, где проблема снабжения людей чистой питьевой водой существовала всегда.

В Баяндае будет построено 11,3 километра водопроводных сетей, что позволит обеспечить 3846 человек чистой питьевой водой уже до конца 2020 года. В настоящее время готовность объекта составляет 90 процентов. Общий объем финансового обеспечения - 101,2 миллиона рублей. Срок окончания строительно-монтажных работ, по контракту, - в ноябре. Однако строители обещают сократить срок сооружения объекта.

По словам мэра Баяндаевского района Анатолия Табинаева, централизованное водоснабжение в райцентре - это поистине историческое событие. В селе уже планируют развитие водопровода на будущий год вслед за ростом и расширением населенного пункта. В поселке появится 30 водоразборных колонок и 35 пожарных гидрантов.

В районном центре Залари ведется строительство 17 километров водопроводных сетей, готовность сооружений - 75 процентов. Здесь подключения к системам централизованного водоснабжения ожидают 3400 жителей.

Кроме того, в 2020 году начато строительство станции умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды в городе Вихоревке. Станция умягчения подземных вод производительностью 2500-3000 кубометров в сутки предназначена для снижения общей жесткости подземных вод до показателей, соответствующих требованиям СанПиН.

В поселке Чунский в рамках строительства водозаборных сооружений для питьевого водоснабжения из прирусловых скважин реки Зермокан предусмотрено строительство девяти насосных станций первого подъема и насосной станции второго подъема, суммарной мощностью 2426 кубометров в сутки. Ввод объектов запланирован на 2021 год.

В 2021 году в Нижнеудинске планируется строительство городского водозабора производительностью 13 тысяч кубометров в сутки. Новый объект призван заменить устаревшие и пострадавшие от паводка сооружения Городского и Транспортного водозаборов.

Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, до 2024 года в создание объектов коммунальной инфраструктуры региона по программе "Чистая вода" предполагаются финансовые вложения из федерального бюджета объемом около 5 млрд рублей. При выполнении всех пунктов федерального проекта "Чистая вода" качество жизни улучшится для 261,9 тысяч жителей Иркутской области.

Напомним, буквально на днях вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что проект "Чистая вода" будет перенесен из состава национального проекта "Экология" в нацпроект "Жилье и городская среда", поскольку его основа - это строительство новых сетей водоснабжения и водозаборов. Финансирование при этом сохранится полностью.

"Проект "Чистая вода" мы будем продолжать в тех же объемах, которые уже есть. Мы передаем его из блока "Экология" в блок "Строительство", потому что это в основном строительство сетей, водозаборов, но в том же объеме, как я и сказал. Плюс мы активно прорабатываем с институтами развития, Внешэкономбанком привлечение внебюджетного финансирования на строительство очистных сооружений. Программа будет продолжаться, она востребована", - цитируют Марата Хуснуллина РИА-Новости.

Справка:

Реализация федерального проекта "Чистая Вода" ведется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ при поддержке Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения.

Федеральный проект "Чистая вода" (ФП "Чистая вода") разработан в рамках национального проекта "Экология" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Целью проекта является обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 91 процент населения Российской Федерации, в городах этот показатель должен достичь 99 процентов.

Финансирование проекта составляет 245 миллиардов рублей. Из них на долю федерального бюджета приходится 147,03 миллиарда рублей, региональные бюджеты должны обеспечить софинансирование в размере 12,552 миллиарда рублей, из внебюджетных источников будет привлечено 85,468 миллиарда рублей. Иными словами, на каждый вложенный рубль бюджетных средств нужно привлечь 0,53 рубля внебюджетных источников.

Подготовлено "АиФ в Восточной Сибири"