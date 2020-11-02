Двух иркутянок осудили за мошенничество при строительстве аквапарка

В Иркутской области двух предпринимательниц суд признал виновными в крупном мошенничестве - по их наущению более 250 жителей Бирюсинска открыли на свои имена кредиты в банках, а полученные деньги отдали якобы на развитие городского развлекательного центра. Бизнес-леди обещали сами выплачивать проценты и займы, однако в итоге долги повисли на гражданах.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Приангарью, две женщины в 2013 году открыли в городе Бирюсинске аквапарк. Позднее к нему пристроили суши-бар и боулинг, а затем - ресторан и танцплощадку. Для развития проекта они взяли кредит в банке. Однако, по всей видимости, суммы одобренной банком, на развитие бизнеса не хватило, и предпринимательницы стали уговаривать своих знакомых оформить заем в банке на свое имя. Они обещали, что сами будут выплачивать проценты и основной долг. Люди им верили и брали в банке от 300 тысяч до полутора миллионов рублей. Однако предпринимательницы быстро перестали выполнять свои обещания. На кредиты стали набегать пени. Люди оказались должны банку огромные суммы.

Обманутые бирюсинцы начали жаловаться в полицию. Уголовное дело по факту мошенничества возбудили в 2017 году. В ходе следствия выяснилось: для того, чтобы получить одобрение кредитора, организаторы аферы фальсифицировали различные документы, в том числе сведения о заработной плате и месте работы заемщиков и поручителей. На самом деле многие из заемщиков не имели постоянной работы и указанного в документах имущества.

Доказать вину бизнес-леди было крайне сложно, ведь формально, никто не заставлял граждан брать кредиты, они делали это добровольно. Только в 2018 году женщин задержали и предъявили им обвинение по двум статьям: 159 УК РФ "Мошенничество путем злоупотребления доверием" и 159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования". А обманутые ими 255 граждан были признаны потерпевшими. В 2019 году дело передали в суд.

В ходе предварительного расследования сотрудники полиции опросили свыше 350 свидетелей, провели технико-криминалистические, почерковедческие судебные экспертизы, изъяли и исследовали более 200 кредитных досье. Выяснилось, что афера продолжалась с 2011 по 2017 год. Общий ущерб кредитной организации оценен в 110 миллионов рублей.

Суд признал бизнес-леди виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок пять и шесть лет условно с четырехлетним испытательным сроком для каждой.