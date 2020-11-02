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02.11.2020 12:03
Рубрика: Власть

Омский губернатор Александр Бурков протестировал троллейбусы "Адмирал"

Текст: Светлана Сибина (Омск)
На городские маршруты вышли сразу 16 новых современных низкопольных троллейбусов модели "Адмирал". Для Омска это прецедент. Старожилы не помнят столь серьезного обновления парка электротранспорта за последние четверть века.
Фото: Сергей Мельников Фото: Сергей Мельников
Фото: Сергей Мельников

Первыми возможности новых машин оценили глава региона Александр Бурков и мэр города Оксана Фадина.

- Новые троллейбусы - это не только очередной шаг масштабной программы обновления общественного пассажирского транспорта, начатого в Омске еще два года назад, но и продолжение решения экологических проблем города. Современный электротранспорт позволяет снизить воздействие на окружающую среду, - акцентирует Александр Бурков. - Это обновление удалось реализовать в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". И оно не последнее.

В Омске уже наполовину модернизирован муниципальный автобусный парк, новые машины которого работают на безопасном для окружающей среды газомоторном топливе. Теперь настала очередь троллейбусов.

Подойти к решению проблемы столь масштабно городу помог не только национальный проект, но и совместные усилия региональной, городской власти и министерства транспорта РФ.

Конкурс на участие в федеральном проекте был очень высоким. На обновление автопарка претендовали 60 регионов. Аргументы Омской области вывели регион в этом рейтинге на четвертое место. В результате объем господдержки составил 407 миллионов рублей, которых оказалось достаточно на закупку 33 современных троллейбусов. Первые "Адмиралы" отечественной сборки уже вышли на городские маршруты, остальные пополнят парк пассажирского транспорта до конца ноября.

Фото: Сергей Мельников

- Отличный красивый троллейбус, - делится первыми впечатлениями многодетная мать Ирина Олейник. - Три двери, низкий пол дают возможность легко заходить в салон с коляской. Есть место, куда ее поставить и зафиксировать. Удобные кресла, большие окна, экраны с полезной для пассажиров информацией. Даже зарядки для телефонов предусмотрены. Хорошо и комфортно.

Стоит добавить, что Омской области уже одобрена заявка на покупку еще 29 "Адмиралов". В результате троллейбусный парк Омска будет обновлен почти наполовину. В последний раз подобное происходило почти четверть века назад - в 1996 году.

Комментарий

Алексей Бакирей, директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства транспорта России:

- Благодаря активности правительства Омской области до конца года в регион прибудут не только новые троллейбусы, но и 20 новых автобусов. 60 процентов средств на их приобретение выделено из федерального бюджета.

Уверен, что мы эту программу продолжим. Правительство РФ приняло решение о формировании отдельного федерального проекта "Модернизация городского транспорта" и продлении его до 2030 года. Так что у омичей есть возможность полностью обновить весь парк подвижного состава троллейбусов, автобусов и трамваев.

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