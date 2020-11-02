Под Омском двое школьников разгромили кладбище

Акт вандализма произошел в селе Алексеевка Любинского района Омской области.

За помощью в полицию обратились местные жители. Они рассказали, что на кладбище неизвестные повалили и сломали 43 надгробных креста.

- В ходе дальнейших проверочных мероприятий полицейские установили причастность к произошедшему двоих школьников 9-ти и 12-ти лет, - сообщили в УМВД России по Омской области. - Ранее их видели гуляющими по территории кладбища.

Школьники признались в содеянном и рассказали, что повредили кресты из хулиганских побуждений. В настоящее время решается вопрос о постановке подростков на профилактический учет. По данным полиции, их семьи характеризуются положительно.