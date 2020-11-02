Рособрнадзор высоко оценил систему образования Омской области

Омская система образования получила высокий балл в рейтинге Рособрнадзора за 2019/20 учебный год. В списке из 85 субъектов страны регион занял 11-ю строку.

При составлении рейтинга федеральные эксперты оценивали не только эффективность руководителей, уровень повышения квалификации педагогов, воспитания и социализации школьников, но и алгоритм работы с отстающими учебными заведениями, а также методику выявления и поддержки юных талантов.

Отдельный критерий - объективность оценки качества образования и олимпиад школьников.

Глава региона Александр Бурков поблагодарил всех педагогических работников за высокие показатели. И призвал не останавливаться на достигнутом.

- Омская область находится в так называемой "зеленой" зоне Рособрнадзора уже третий год подряд, что говорит о высоком уровне омского образования. Но важно и то, как будет в дальнейшем выстраиваться работа с учителями и учениками, - считает губернатор.