В Канске уволили заведующую детсадом, откуда сбежал ребенок

Заведующая детским садом и младший воспитатель лишились работы за то, что не уследили за двухлетним ребенком. В конце октября мальчик во время "тихого часа" ушел из учреждения в одной пижаме.

Об инциденте стало широко известно из-за видеозаписи, на которой видно, как легко одетый ребенок бежит по территории детсада.

Канская межрайонная прокуратура устроила проверку. В результате было установлено, что должностные лица в образовательном учреждении нарушили законодательство об образовании, не обеспечив охрану жизни и здоровья ребенка, сообщили в правоохранительном ведомстве.

В адрес главы Канска внесено представление, также рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности. Как отмечается в сообщении, с заведующей детского сада и младшим воспитателем трудовые отношения были прекращены.