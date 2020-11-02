Двукратный по сравнению с минувшим сентябрем рост инфицированных коронавирусом в Красноярском крае вынудил региональное правительство ввести новые ограничительные меры. В кафе и ресторанах, например, запрещено проводить многолюдные торжества. При этом подчеркивается, что для свадеб и юбилеев никаких исключений делаться не будет. Нарушителей ждут серьезные административные штрафы.

Все спортивные мероприятия вновь станут проходить без зрителей. Оказание услуг жителям стадионы и залы приостанавливают. Работу в обычном режиме продолжат только частные фитнес-центры. Ужесточили власти и масочный режим. Средства индивидуальной защиты становятся обязательны не только в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, но и на автопарковках, а также в лифтах офисов и жилых домов.

Кроме того, в торгово-развлекательных центрах посетителям станет недоступным подключение к интернету через беспроводной Wi-Fi. Это, как ожидается, снизит привлекательность крупных ТРЦ, где особенно в холодную пору предпочитает "тусоваться" молодежь. А детям до 14 лет, согласно указу главы региона, бывать там без сопровождения взрослых теперь вообще запрещается.

- Прошу молодых людей: по возможности воздерживайтесь от посещения торговых центров, ресторанов, баров, дискотек. Не собирайтесь большими компаниями, проведите свободное время с семьей и близкими, - призвал в своем обращении по поводу введения новых ограничений губернатор края Александр Усс.

Впрочем, в эффективности некоторых нововведений специалисты сомневаются. Скажем, ограничение на использование интернета, по их оценкам, станет лишь очередным ударом по малому и микробизнесу.

- Доступность мобильного 4G, который сейчас есть на каждом телефоне, уже давно дает пользователям больше, чем локальные Wi-Fi-покрытия. Реальный результат в борьбе с распространением инфекции принес бы повсеместный перевод поликлиник на электронные форматы, устранение очередей, в которых для записи на прием или ожидания у дверей врача можно часами простоять "вперемежку" с инфицированными. Но эта управленческая задачка посложнее, - замечает директор Ассоциации технологических компаний "ИТЭРА" Анатолий Сергеев.