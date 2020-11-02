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02.11.2020 16:16
Рубрика: Власть

В Новосибирске завершают благоустройство сквера за Оперным театром

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске, за театром оперы и балета, завершается благоустройство сквера. Через две недели оно будет полностью закончено. Как отметил мэр Анатолий Локоть, график работ сдвинулся из-за задержки финансирования.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- Это последний объект благоустройства в этом году. Он входит в число выполненных сверх плана, - сказал глава города. - Из-за пандемии возникли сложности с финансированием. Средства из городского бюджета сумели выделить после всех процедур лишь в конце лета. К работам приступили фактически в конце октября.

Тем не менее подрядчик готов все выполнить и сдать объект через две недели. Общая стоимость работ составляет более 10 миллионов рублей.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
В Первомайском районе Новосибирска после реконструкции открыли сквер

Начальник управления по благоустройству общественных пространств мэрии Вадим Полещук сообщил, что общая площадь сквера - почти полтора гектара. В этом году здесь сделают транзитные пешеходные дорожки и тротуары - всего уложат более трех тысяч квадратных метров твердого покрытия. Также в ближайшее время в сквере установят новые уличные фонари и четыре 11-метровые мачты освещения на площадке для скейтборда. Кроме того, в сквере появятся двенадцать лавочек и урн. Одно из дизайнерских решений - длинная бетонная скамейка.

- В настоящее время ведется монтаж лотков водоотведения - вся вода со сквера будет стекать по ним в ливневку. Параллельно ведутся работы по озеленению, - доложил Вадим Полещук главе города.

Директор МКУ "Горзеленхоз" Наталья Цветкова добавила, что в планах - высадить полторы тысячи штук кустарника кизильник, восемьсот спирей.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- В текущем году убираем аварийные деревья. Планируем проработать северные мотивы в ландшафтном дизайне, за основу возьмем существующие сосновые массивы, - рассказала Наталья Цветкова.

Для безопасности горожан вдоль трамвайной линии, пересекающей сквер, посадят кустарник. Рассматривается вопрос по установке общественного туалета.

Анатолий Локоть обратил особое внимание на то, что все деревья, посаженные ранее, сохранены.

- Хотелось бы успокоить тех, кто принимал участие в посадке деревьев в прошлом году. Деревья пересадили в другое место в связи с перепланировкой дорожек, - подчеркнул мэр.

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