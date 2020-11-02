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02.11.2020 18:40
Рубрика: Экономика

В ОНФ посчитали, сколько котов могут согреться на изношенных теплотрассах

Текст: Татьяна Замахина
Общероссийский народный фронт (ОНФ) представил данные необычного мониторинга. Общественники составили рейтинг городов с самой большой протяженностью поврежденных теплотрасс, и за "единицу измерения износа" взяли мерзнущих котов, которые могут греться зимой на трубах с поврежденной теплоизоляцией.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Расчет велся исходя из того, что коту в среднем необходимо 30 см для "комфортного пребывания на теплотрассе зимой", объяснили в ОНФ. По итогам мониторинга всего выявлено более 55 км поврежденных теплотрасс в 64 регионах России. Согласно подсчетам, более 180 тыс. котов могут согреться зимой от их тепла.

Фото: Anadolu Agency
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Авторы исследований назвали города, их отдельные улицы или микрорайоны, "благоприятные" для замерзших котов. Согласно рейтингу, на первом месте оказался Переславль-Залесский Ярославской области - согреться на теплотрассах микрорайона Чкаловский могут 16,5 тыс. котов (5 тыс. метров труб). На втором месте - Рудногорск Иркутской области - 13,3 тыс. котов (4 тыс. метров). На третьем - Барнаул с 10 тыс. греющихся котов (3 тыс. метров). Также упомянуты улицы городов Саки (Крым), Волгоград, Хабаровск, Пермь, Симферополь, Челябинск.

ОНФ напомнил местным органам власти, что их "забота" о братьях наших меньших оборачивается тем, что люди мерзнут в своих квартирах и вынуждены платить за теплопотери, "отапливая улицу". В связи с результатами "кошачьего мониторинга" в ОНФ заявили о необходимости модернизации инженерных сетей за счет выделения федеральных средств. "Такие затраты нельзя переложить только на плечи инвесторов, а затем через тариф на население", - подчеркнул глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

По всем выявленным повреждениям теплотрасс активисты ОНФ вместе с местными органами власти и собственниками теплосетей составят график ремонта повреждений. "Фронтовики" проведут контрольный мониторинг состояния теплотрасс в феврале 2021 года.

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