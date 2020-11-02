В ОНФ посчитали, сколько котов могут согреться на изношенных теплотрассах

Общероссийский народный фронт (ОНФ) представил данные необычного мониторинга. Общественники составили рейтинг городов с самой большой протяженностью поврежденных теплотрасс, и за "единицу измерения износа" взяли мерзнущих котов, которые могут греться зимой на трубах с поврежденной теплоизоляцией.

Расчет велся исходя из того, что коту в среднем необходимо 30 см для "комфортного пребывания на теплотрассе зимой", объяснили в ОНФ. По итогам мониторинга всего выявлено более 55 км поврежденных теплотрасс в 64 регионах России. Согласно подсчетам, более 180 тыс. котов могут согреться зимой от их тепла.

Авторы исследований назвали города, их отдельные улицы или микрорайоны, "благоприятные" для замерзших котов. Согласно рейтингу, на первом месте оказался Переславль-Залесский Ярославской области - согреться на теплотрассах микрорайона Чкаловский могут 16,5 тыс. котов (5 тыс. метров труб). На втором месте - Рудногорск Иркутской области - 13,3 тыс. котов (4 тыс. метров). На третьем - Барнаул с 10 тыс. греющихся котов (3 тыс. метров). Также упомянуты улицы городов Саки (Крым), Волгоград, Хабаровск, Пермь, Симферополь, Челябинск.

ОНФ напомнил местным органам власти, что их "забота" о братьях наших меньших оборачивается тем, что люди мерзнут в своих квартирах и вынуждены платить за теплопотери, "отапливая улицу". В связи с результатами "кошачьего мониторинга" в ОНФ заявили о необходимости модернизации инженерных сетей за счет выделения федеральных средств. "Такие затраты нельзя переложить только на плечи инвесторов, а затем через тариф на население", - подчеркнул глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

По всем выявленным повреждениям теплотрасс активисты ОНФ вместе с местными органами власти и собственниками теплосетей составят график ремонта повреждений. "Фронтовики" проведут контрольный мониторинг состояния теплотрасс в феврале 2021 года.