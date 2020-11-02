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Рубрика: Происшествия

В Сибири будут судить коллекторов, пугавших людей похоронными венками

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Полиция Новосибирска завершила расследование в отношении банды нелегальных коллекторов, использовавших в качестве методов "работы" угрозы и порчу чужого имущества. В частности, как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, обвиняемые подбрасывали к дверям должников похоронных венки и били стекла в их квартирах и машинах.

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- В июле 2018 года 32-летний новосибирец создал организованную группу, в состав которой вошли трое жителей Новосибирска от 26 лет до 41 года. Представляясь коллекторским агентством, в Сети интернет подозреваемые размещали объявления о готовности оказать помощь гражданам по взысканию долгов. Для связи указывали вымышленные имена и абонентские номера, оформленные на посторонних лиц, - рассказала замначальника пресс-службы полицейского управления Юлия Хабибулина.

В отношении "криминального квартета" было возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и умышленном уничтожении чужого имущества. В общей сложности следователи установили 15 эпизодов вымогательства и 6 случаев порчи имущества. Трое обвиняемых находятся под арестом, еще один остается под подпиской о невыезде. Общая сумма причиненного лжеколлекторами ущерба превышает миллион рублей, а география преступной деятельности не ограничивается Новосибирской областью - банда действовала и в Подмосковье.

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Получив "заказ" на возвращение долга, фигуранты устанавливали слежку за очередной жертвой, собирали персональные данные, информацию о родне и знакомых должника. В итоге на руках у предполагаемых преступников были адреса, места работы, телефонные номера, сведения об имуществе. Все это шло в ход: человека запугивали и тем, что о его частной жизни есть подробные сведения, и угрозами распространения ложных, компрометирующих сведений.

Кроме того, участники банды заказывали доставку траурных венков под двери должников, исписывали стены и двери подъездов информацией о якобы имеющемся у жильцов долге, били окна в домах и машинах. Психологическое давление осуществлялось и путем тотальной слежки за жертвой вымогательства. Теперь за свои действия фигурантам придется ответить в суде, уголовное дело передано туда для рассмотрения по существу.

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