В Томске создали прибор для лечения депрессии

Прибор, который позволяет с высокой эффективностью бороться с сезонной депрессией при помощи света, разработали томские ученые. Устройство способно в домашних условиях повторить эффект клинических комнат светотерапии.

Лечение депрессии при помощи яркого света свою эффективность доказало давно. Особенную актуальность оно приобретает там, где наблюдается сезонный дефицит солнечных лучей - например в Сибири или на Крайнем Севере. Разработкой занимались профессор Центра промышленного дизайна Томского политехнического университета Мария Кухта, профессор НИИ психического здоровья Герман Симуткин и инженер НИИ полупроводниковых приборов Глеб Глушков.

- Свет - важнейший синхронизатор биологических ритмов человека, нарушение которых играет огромную роль в происхождении аффективных расстройств, - отмечает Мария Кухта. - Чтобы нивелировать влияние дефицита солнечных лучей, человек нуждается в искусственной "световой подпитке" интенсивностью от 2,5 тысячи до 10 тысяч люксов. Именно такие условия создают комнаты светотерапии.

В основе разработки томских специалистов лежит излучение интенсивностью 5000 люксов, создаваемое при помощи LED-технологий. Человеку достаточно сеанса продолжительностью от 15 минут до часа, тогда как раньше, при интенсивности света в 2-2,5 тысячи люксов, требовалось от 2 до 4 часов. Когда томская разработка выйдет на рынок, она позволит в любой комнате создать условия, выводящие из депрессивного состояния.