В Усолье-Сибирском извлекли из скважин более 100 тонн ядовитых химикатов

Для безопасности операции армейские специалисты устраивают водяные завесы. Кроме того, они круглосуточно мониторят обстановку в бывшем цехе ртутного электролиза. Военные также отбирают пробы для экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. А их исследования идут в сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.
Вредное производство в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тысяч человек, закрыли еще пятнадцать лет назад. Однако на промплощадке сохранился крупный очаг ртутного загрязнения. Начиная с 90-х годов прошлого столетия отходы производства начали затаривать в различные емкости и размещать их по периметру предприятия. Кроме того, их закачивали в глубинные скважины, образовавшиеся при добыче соли. В итоге корпуса завода, почва и подземные воды оказались буквально пропитаны токсинами. Ситуация осложнилась тем, что жилые дома располагаются буквально в двух километрах от химпредприятия.
Из-за опасности массовой утечки ядовитых веществ в октябре 2018 года в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. В дело пришлось вмешаться президенту страны. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать в Усолье-Сибирском проверку. На промышленную площадку, расположенную на берегу Ангары, отправили военных химиков.