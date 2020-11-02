В Усолье-Сибирском извлекли из скважин более 100 тонн ядовитых химикатов

Военные химики, которые по поручению президента страны с августа работают в зоне экологического бедствия в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, помогли извлечь из скважин местного предприятия более 100 тонн находящихся под давлением жидких ядовитых отходов.

Для безопасности операции армейские специалисты устраивают водяные завесы. Кроме того, они круглосуточно мониторят обстановку в бывшем цехе ртутного электролиза. Военные также отбирают пробы для экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. А их исследования идут в сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

Вредное производство в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тысяч человек, закрыли еще пятнадцать лет назад. Однако на промплощадке сохранился крупный очаг ртутного загрязнения. Начиная с 90-х годов прошлого столетия отходы производства начали затаривать в различные емкости и размещать их по периметру предприятия. Кроме того, их закачивали в глубинные скважины, образовавшиеся при добыче соли. В итоге корпуса завода, почва и подземные воды оказались буквально пропитаны токсинами. Ситуация осложнилась тем, что жилые дома располагаются буквально в двух километрах от химпредприятия.

Химпредприятие в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тысяч человек, закрыли еще пятнадцать лет назад

Из-за опасности массовой утечки ядовитых веществ в октябре 2018 года в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. В дело пришлось вмешаться президенту страны. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать в Усолье-Сибирском проверку. На промышленную площадку, расположенную на берегу Ангары, отправили военных химиков.