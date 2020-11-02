Энергетики подготовили к холодам ключевой энергообъект Северной Осетии

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" отремонтировали оборудование крупного питающего центра - подстанции 110 кВ "Заманкул", расположенной в Правобережном районе Северной Осетии.

От качественной работы этого энергообъекта зависит энергоснабжение Беканской ГЭС, а также шести населенных пунктов в трех районах республики (села Заманкул Правобережного района, сел Раздзог, Дарг-Кох и Карджин Кировского района, села Красногор и поселка Бекан Ардонского района).

Подстанция "Заманкул" введена в эксплуатацию в 1980-х годах. В преддверии осенне-зимнего периода на одном из ключевых питающих центров региона произведены все необходимые ремонтные работы.

По словам главного инженера филиала "Севкавказэнерго" Ацамаза Кабисова, ремонт подстанции "Заманкул" позволит повысить устойчивость работы электросетевого объекта и надежность электроснабжения потребителей в период максимума нагрузок, а также обеспечит безопасность работы обслуживающего персонала и продлит срок эксплуатации оборудования.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"