На Ставрополье в лобовом ДТП пострадали пять человек

В Ставропольском крае в результате лобового столкновения двух автомобилей пострадали пять человек. Об этом сообщили "РГ" в краевом управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в Кочубеевском районе на 16-м километре дороги "Подъезд к городу Черкесску". В аварию попали два легковых автомобиля - ВАЗ-2110 и ЗАЗ.

В результате ДТП ранения получили оба водителя, а также трое пассажиров, среди которых были два несовершеннолетних 11 и четырех лет. Причем младшему из них удалось избежать тяжелых травм, так как ребенок находился в детском автокресле.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, а также степень ответственности каждого из водителей.