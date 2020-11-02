Стало известно о выемке документов в минсельхозе Дагестана

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана проходят оперативно-следственные мероприятия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в республиканских правоохранительных органах, речь идет в том числе и о выемке документов.

По словам собеседника, происходящее связано с проверкой информации о незаконном начислении субсидий одному из сельско-производственных кооперативов. Субсидии были начислены в 2018 году.

Также отмечается, что уголовное дело не возбуждено, производится сбор материалов.

Официального подтверждения этой информации пока нет.